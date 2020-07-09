فيلا واسعه للبيع طابقين- 5 غرف زاوية شارعين- البراشى الشارقة

(للبيع)
|للبيع فيلا في الشارقة ( البراشي ) – دورين - زاوية شارعين- ارضي + اول - 5 غرف نوم – 7 حمام - مجلس للرجال وآخر للنساء - حديقة خارجية - كراج للسيارة - معمول لها صيانة - مساحة الأرض 15الف قدم مربع العمر =8 سنوات السعر المطلوب 2.5مليون درهم . Al jadwal real estate 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- البراشى
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062646
1,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
1,500,000 درهم
2 درهم
2 درهم
2 درهم
اتصل
2,500,000 درهم
2,350,000 درهم
2,450,000 درهم
1,500,000 درهم
2,200,000 درهم
2,200,000 درهم
2,000,000 درهم
90,000 درهم