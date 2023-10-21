فيلا واسعة 4 غرف نوم و حديقة مع مسبح بموقع مميز في المشرف

(For Rent)
|المنطقة الحارجية : - موقف سيارات - حديقة الطابق الأرضي: - منطقة جلوس / طعام مع شرفة - مطبخ - غرفة للخادمة - الحمام الطابق الأول : - غرفة نوم واحدة مع بلكون - غرفة نوم - حمام - غرفة نوم ماستر الطابق الثاني - غرفة نوم ماستر - تراس الرقم المرجعي : VH982233 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع شركة فاين هوم العقارية: 026592300 - 0501226597 رقم التسجيل العقاري: 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم العقارية
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- المشرف
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246731
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call