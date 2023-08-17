فيلا واسعة 4غرف نوم وغرفة خادمة صيانة 24 مجانا في البطين

(For Rent)
|** الطابق الأرضي : - مجلس مع حمام - مطبخ - غرفة خادمة - تواليت ** الطابق الأول : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم مع بلكونة - غرفة نوم حمام ** الطابق الثاني : - غرفة نوم ماستر - غرفة سائق مع تواليت - توب رووف الرقم المرجعي : VH112312 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- البطين
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240533
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call