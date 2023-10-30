فيلا واسعة 4غرف ماستر مع غرفة خادمة بموقع مميز في الميناء

(For Rent)
|** المنطقة الخارجية : - مواقف للسيارات - حديقة - مطبخ تحضيري ** الطابق الارضي : - صالة - غرفة معيشة / طعام - مجلس - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع حمام - تواليت ** الطابق الأول : - صالة مع بلكونة - 3 غرف نوم ماستر مع بلكونة ** الطابق الثاني : - غرفة نوم ماستر - صالة - تواليت - رووف الرقم المرجعي : VH983483 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- المينا
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|30/10/2023
|Ad Number:
|2247874
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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