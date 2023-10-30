فيلا واسعة 4غرف ماستر مع غرفة خادمة بموقع مميز في الميناء

(For Rent)

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Ad Photo: فيلا واسعة 4غرف ماستر مع غرفة خادمة بموقع مميز في الميناء - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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** المنطقة الخارجية : - مواقف للسيارات - حديقة - مطبخ تحضيري ** الطابق الارضي : - صالة - غرفة معيشة / طعام - مجلس - مطبخ مغلق - غرفة خادمة مع حمام - تواليت ** الطابق الأول : - صالة مع بلكونة - 3 غرف نوم ماستر مع بلكونة ** الطابق الثاني : - غرفة نوم ماستر - صالة - تواليت - رووف الرقم المرجعي : VH983483 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

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Location: - المينا
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 30/10/2023
Ad Number: 2247874
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Price
Posting Date
Ad Photo: بينتهاوس 3غرف ماستر بلكونه اطلالة رائعة في بني ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بينتهاوس 3غرف ماستر بلكونه اطلالة رائعة في بني ياس

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 3غرف ماستر - غرفه معيشه / طعام - صاله - مطبخ مغلق - غرفه خادمه - غرفه غسيل - تواليت الرقم الم.
Category: 

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30/10/2023
Ad Photo: للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا غرفتين جديده موقع مميز وسعر لقطه في قرية هيدرا تتكون هده الوحده من غرفتين نوم ماستر غرفة.
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30/10/2023
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فيلا جديدة مع 3 مجالس جيم ساونا جاكوزي مسبحين في محمد بن زايد

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا جديدة مع 3 مجالس جيم ساونا جاكوزي مسبحين في محمد بن زايد فيلا جديده اول ساكن فخمة جدا مكونه .
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28/10/2023
Ad Photo: للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 5 غرف رائعة مجلس 11,250 قدم مربع في الخالدية هذه الفيلا مكونة من :الطابق الأرضي غرفة .
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28/10/2023
Ad Photo: تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس - in Abu Dhabi United Arab Emirates

تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس

(For Sale)

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تملك فيلتلك الجديدة بأحدث مجتمع عائلي في جزيره ياس غرفة نوم ماستر مع غرفة ملابس غرفة نوم غرفة دراسة.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فيلتين 12 شقة 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس مساحة.
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27/10/2023
Ad Photo: للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع فلتين 7 غرف نوم مدخل خاص لكل فيلا في شخبوط مجمع فلتين كل فيلا تتكون من 7 غرف نوم مجلس .
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27/10/2023
Ad Photo: فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 4 شقق غرفتين وصالة لكل شقة دخل سنوي في المرور فيلا سكنية تتكون من 4 شقق كل شقة مكونة من غرفتي.
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27/10/2023
Ad Photo: فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي في شخبوط الفيلا تتكون من 6غرف نوم مجلس صالة مطبخ مطبخ.
Category: 

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27/10/2023
Ad Photo: للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | مجمع فيلتين | 12 شقة | 2 بينتهاوس في المرور مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 شقق بينت هاوس .
Category: 

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26/10/2023
Ad Photo: انتقل الآن فيلا 5غرف نوم ماستروبلكونة بموقع جيد في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن فيلا 5غرف نوم ماستروبلكونة بموقع جيد في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- 5 غرف نوم ماستر - مجلسين - مطبخ - بلكونة - 6 حمامات الرقم المرجعي : VH983976 لمزيد من المعلومات يم.
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26/10/2023
Ad Photo: فيلا رائعة 5 غرف نوم غرفة خادمة سعر مناسب في هضبة الزعفرانة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا رائعة 5 غرف نوم غرفة خادمة سعر مناسب في هضبة الزعفرانة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* طابق ارضي : - مجلس مع تواليت - غرفة معيشة / طعام * طابق اول : - غرفة نوم ماستر - غرفة نوم مع تر.
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25/10/2023
Ad Photo: مجمع فيلتين ملحق خارجي مدخل خاص لكل فيلا في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

مجمع فيلتين ملحق خارجي مدخل خاص لكل فيلا في محمد بن زايد

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

مجمع فيلتين ملحق خارجي مدخل خاص لكل فيلا في محمد بن زايد مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من 6 غرف نوم .
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24/10/2023
Ad Photo: للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مجلس كبير!! 45 × 55 في المرور - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مجلس كبير!! 45 × 55 في المرور

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع | فيلا 5 غرف نوم | مجلس كبير!! 45 × 55 في المرور هذه الفيلا تتكون من 5 غرف نوم صالة مجلس ص.
Category: 

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24/10/2023
Ad Photo: للبيع فيلا 7 غرف مجلسين غرفة سائق تشطيب فاخر الشامخه - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 7 غرف مجلسين غرفة سائق تشطيب فاخر الشامخه

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا 7 غرف مجلسين غرفة سائق تشطيب فاخر الشامخه الفيلاتتكون من 7 غرف نوم 2 مجلس صالة طعام غرف.
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24/10/2023
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