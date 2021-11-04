فيلا هيكل خرساني للبيع فيلا 600م بالحي الرابع المنطقة الاولي ومبني علي نص المساحة مكونة من بدروم – ارضي – اول – ثاني – روف – عدد 6شقق غير الروف المطلوب 9مليون ت/0224706712/01000413332/01000109720