(للبيع)
|فيلا هيكل خرساني للبيع فيلا 600م بالحي الرابع المنطقة الاولي ومبني علي نص المساحة مكونة من بدروم – ارضي – اول – ثاني – روف – عدد 6شقق غير الروف المطلوب 9مليون ت/0224706712/01000413332/01000109720
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الرابع- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|9,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110039
18,000,000 جنيه
12,500,000 جنيه
7,500,000 جنيه