فيلا نموذج الفيروز في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي. امتلكها الآن واستمتع بالرفاهية والترفيه في موقع جميل وآمن. تتكون هذه الفيلا الرائعة من 3 غرف نوم و 3 حمامات و 2 رسيبشن ومطبخ أمريكي، بالإضافة إلى تراس خاص يطل على الحديقة وحمامات السباحة وتراس علوي خاص لكل غرفة. تم تشطيب الفيلا بأعلى جودة وتتميز بتصميم داخلي متميز وإطلالة خلابة على المناظر الخارجية. مساحة الفيلا 200 متر مربع، بمباني 125 متر وحديقة خاصة 75 متر. احصل على هذه الفيلا الفاخرة بسعر 3 مليون و200 ألف جنيه مصري فقط، مع خيار