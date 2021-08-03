فيلا نشاط تجاري للايجار بموقع مميز جنوب الشامخه

(للإيجار)
|للايجار فيلا نشاط تجاري بموقع مميز في جنوب الشامخه مدينة الرياض حوض 1 مكونه من مجلسين وصاله و5غرف ماستر وملاحق خارجيه للاستفسار ج / 0557727221
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اكسبو الامارات العقاريه
|التليفون:
|0557727221
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|العنوان:
|ابوظبي - جنوب الشامخه- الامارات العربيه المتحده - ابوظبي - جنوب الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101469
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