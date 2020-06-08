فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق ت

فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق تتكون من ارضى + اول + رروف + حمام سباحة + حديقة 3 غرفة منهم مستر و 3 حمام + غرفة مربية + جراج مطلوب الايجار للاسرة لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على ارقمنا واتس اب 01221632233 – 01099941042 لمشاهدة احدث العروض تابعونا على صفحتنا كل ما هو جديد و مميز فى عالم العقارات يشرفنا زيارتكم و استفسارتكم