فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق ت

(للإيجار)
|فيلا منفصلة للايجار حمام سباحة داخل كومباوند ضاحية النخيل بمدينة الشروق تتكون من ارضى + اول + رروف + حمام سباحة + حديقة 3 غرفة منهم مستر و 3 حمام + غرفة مربية + جراج مطلوب الايجار للاسرة لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بنا على ارقمنا واتس اب 01221632233 – 01099941042 لمشاهدة احدث العروض تابعونا على صفحتنا كل ما هو جديد و مميز فى عالم العقارات يشرفنا زيارتكم و استفسارتكم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هانى
|التليفون:
|01221632233
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060445
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