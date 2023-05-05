فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز

(For Sale)

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United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

Ad Information
فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز الفيلا مقسمة الي استديوهات بدخل جيد مساحة الأرض: 5,600 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 : رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 الرقم المرجعى:-983546
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم
Telephone: 0503070042

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - mushref
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: 1,000 Dirham
Posting Date: 5/5/2023
Ad Number: 2182674
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Price
Posting Date
Ad Photo: فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز الفيلا مقسمة الي استديوهات بدخل جيد مساحة ا.
Category: 

1,000 Dirham

5/5/2023
Ad Photo: فيلا مستقلة 7غرف نوم ماستر بلكونة بمنطقة راقية في شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مستقلة 7غرف نوم ماستر بلكونة بمنطقة راقية في شخبوط

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلسين - غرفة معيشة / طعام - صالة - مطبخ - حمام ** الطابق الأ.
Category: 

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4/5/2023
Ad Photo: فيلا مميزة 6غرف نوم ومجلس في موقع ممتاز في مدينة زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مميزة 6غرف نوم ومجلس في موقع ممتاز في مدينة زايد

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

**الطابق الارضي: غرفة نوم صالة معيشة / طعام صالة مجلس مخزن مطبخ مغلق حمام **الطابق الاول: غرف.
Category: 

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3/5/2023
Ad Photo: بموقع متميز فيلا 4غرف نوم مع حديقة وغرفة خادمة في الخالدية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بموقع متميز فيلا 4غرف نوم مع حديقة وغرفة خادمة في الخالدية

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - غرفة نوم - غرفة معيشة / طعام - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - حمام ** الطا.
Category: 

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29/4/2023
Ad Photo: بتصميم عصري تاون هاوس 3غرف ماستر تيراس بموقع مميز في جزيرة السعديات - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بتصميم عصري تاون هاوس 3غرف ماستر تيراس بموقع مميز في جزيرة السعديات

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - مخزن - غرفة غسيل - تواليت - تي.
Category: 

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28/4/2023
Ad Photo: فيلا واسعة 4غرف نوم مع مجلس وحوشين موقع جيد في خليفة أ - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا واسعة 4غرف نوم مع مجلس وحوشين موقع جيد في خليفة أ

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الأرضي : - مجلسين مع حمام - صالة - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام ** الطابق الأول : - غرفتين ن.
Category: 

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28/4/2023
Ad Photo: للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من - 7 غرف نوم - مجلس - غرفة ط.
Category: 

1,000 Dirham

26/4/2023
Ad Photo: للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع 4 فلل مدحل خاص & حوش عائد سنوي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من - 7 غرف نوم - مجلس - غرفة ط.
Category: 

1,000 Dirham

26/4/2023
Ad Photo: فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 6 غرف نوم مصعد مجلس حديقة ملحق خارجي الفيلا تتكون من - 6غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - م.
Category: 

1,000 Dirham

25/4/2023
Ad Photo: فيلا مستقله 3غرف نوم ماستر مع مدخل خاص في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا مستقله 3غرف نوم ماستر مع مدخل خاص في محمد بن زايد

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام - مطبخ 3 حمامات الرقم المرجعي : VH982710 لمزيد من المعلومات يم.
Category: 

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19/4/2023
Ad Photo: فيلا عصرية 6غرف نوم مع تيراس بموقع أساسي في البطين - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا عصرية 6غرف نوم مع تيراس بموقع أساسي في البطين

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

6 غرف نوم - صالة - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة 5 حمامات - تيراس مواقف للسيارات الرقم المرجعي : V.
Category: 

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18/4/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة5غرف ماسترمسبح خاص وبإطلالة على البحر في شاطئ الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة5غرف ماسترمسبح خاص وبإطلالة على البحر في شاطئ الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* المنطقة الخارجية : - حديقة - مواقف للسيارات - مسبح خاص - غرفة سائق مع حمام * الطابق الأرضي : - غرف.
Category: 

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18/4/2023
Ad Photo: بينتهاوس 3غرف ماستر بلكونه اطلاله مذهلة في بوابة الشرق - in Abu Dhabi United Arab Emirates

بينتهاوس 3غرف ماستر بلكونه اطلاله مذهلة في بوابة الشرق

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

3غرف ماستر - غرفه معيشه / طعام - صاله - مطبخ مغلق - غرفه خادمه - غرفه غسيل - تواليت الرقم المرج.
Category: 

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15/4/2023
Ad Photo: إستأجر الان في موقع مميز صف اول مع حديقة كبيره في حدائق الراحة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

إستأجر الان في موقع مميز صف اول مع حديقة كبيره في حدائق الراحة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

** الطابق الارضي : - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - حديقة ** الطابق الاول : - غ.
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15/4/2023
Ad Photo: مجمع 4 فلل 4 غرف لكل فيلا في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

مجمع 4 فلل 4 غرف لكل فيلا في المشرف

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من :- * الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - .
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14/4/2023
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