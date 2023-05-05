(For Sale)
|فيلا مقسمة الي استديوهات |دخل سنوي ممتاز|موقع ممتاز الفيلا مقسمة الي استديوهات بدخل جيد مساحة الأرض: 5,600 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 : رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 الرقم المرجعى:-983546
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم
|Telephone:
|0503070042
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|Location:
|- mushref
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Dirham
|Posting Date:
|5/5/2023
|Ad Number:
|2182674
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
1,000 Dirham
1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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