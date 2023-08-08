فيلا مفروشة بالكامل بتصميم عصري 5غرف نوم ومجلس في مدينة الرياض

(For Rent)
|** الطابق الأرضي : - غرفة نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة خادمة مع حمام - غرفة غسيل 3 مخازن 3 حمامات ** الطابق الأول : - 4 غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل الملابس - غرفة معيشة / طعام مع حمام - مخزن الرقم المرجعي : VH116855 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- مدينة الرياض
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|8/8/2023
|Ad Number:
|2240142
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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11,000,000 Dirham
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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