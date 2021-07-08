(للبيع)
|فيلا مستقله للبيع ب(ماونتن فيو تشيل أوت بارك ) ب6 أكتوبر موقع الكمبوند رائع بجوار بورتو أكتوبر ودقائق إلي مول العرب مساحة الارض 357م - مساحة المباني 262م مكونه من ( أرضي + دور أول + دورثاني ) حديقه خاصه 240 متر بدون تشطيب السعر / 4,500,000 كاش للإتصال ت / 01050355070 **من خارج مصر رجاء إضافة 002 لمزيد من التفاصيل رجاء التواصل هاتفيا أو علي الواتس اب شركة رمسيس للتسويق العقاري بمدينة 6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|islam
|التليفون:
|01050355070
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|العنوان:
|ماونت فيو - تشيل اوت بارك - 6 اكتوبر- 6 أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099244
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