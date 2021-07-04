فيلا مستقله للايجار بشيراتون مربع الوزراء 1000متر للكافيهات والمطاعم رخصه ت

(للإيجار)
|بأشيك منطقه بمربع الوزراء شيراتون فيلا مستقله للايجار مساحتها 1000 متر عباره عن أرضي واول وثاني مقسمة الي 5 غرف و5 حمام ومطبخ ومساحات مفتوحه بكل دور تكييف مركزي تشطيب هاي لوكس موقع ممتاز السعرالمطلوب 150000 جنيه للاستعلام شركة الغرابلي 01013538100 – 01060200560
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الغرابلي
|التليفون:
|01013538100
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|العنوان:
|شيراتون مربع الوزراء- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|150,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100804
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