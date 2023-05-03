فيلا مستقلة 7غرف نوم ماستر بلكونة بمنطقة راقية في شخبوط

(For Rent)
|** الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلسين - غرفة معيشة / طعام - صالة - مطبخ - حمام ** الطابق الأول : 6 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة ** المنطقة الخارجية : - حوش - مواقف للسيارات الرقم المرجعي : VH983541 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- شخبوط
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|4/5/2023
|Ad Number:
|2182634
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
1,000 Dirham
1,000 Dirham
1,000 Dirham
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
1,000 Dirham