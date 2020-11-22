فيلا للبييع بفيو تحفه جدا و اقل سعر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
#فيلا بمساحة 295 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية وبالقرب من الطريق الدائرى الفيلا تقسيمتها -الدور الاول مكون من 2غرف ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام الضيوف - والدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و2 غرفة وحمام وليفنج وتراس والفيلا -ليها حديقة خاصة بمساحة 72 متر - و روف 89 متر بمقدم 260 الف و الباقي تكملة اقساط متساوية على 7 سنوات من غير فوايد خصم مميز جدا للكاش 🔥🔥 الفيلا استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: رضوى
التليفون: 01050083069

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075331
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا لقطة للبيع بمساحة 260 متر بفيو رائع جدا فى أرقى مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا لقطة للبيع بمساحة 260 متر بفيو رائع جدا فى أرقى مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

18/11/2020
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صورة الاعلان: فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا بمساحة 260 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الا.
العنوان:

القاهرة - مصر
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14/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi - في القاهرة مصر

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي خط ٤ جنوب داخل كموند على مساحه فدان دورين وروف مساحه الدور ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,250,000 جنيه

25/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/10/2020
صورة الاعلان: فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا - في القاهرة مصر

فيلا 260 متر بفيو تحفة وسعر مميز جداا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

#فيلا_للبيع في #التجمع بفيو مميز جدا , مساحتها 260 متر في موقع متميز في التجمع , 10 دقايق من الجامعة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالعبور جمعيه احمد عرابي - عرابي - العبور - orabi - في القاهرة مصر

فيلا للبيع بالعبور جمعيه احمد عرابي - عرابي - العبور - orabi

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مزرعه للبيع بجمعيه احمد عرابي العبور خط 4 جنوب ناصيه موقع مميز كساحه الارض 6 فدان كامله بالعضويه في .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

14,500,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi - في القاهرة مصر

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي خط ٤ جنوب داخل كموند على مساحه فدان دورين وروف مساحه الدور ٣.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

8,250,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور - في القاهرة مصر

مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي - فيلا للبيع العبور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مزرعه للبيع جمعيه احمد عرابي بالعبور طريق اسماعليه خط 9 وسط مساحه 8 فدان قريبه من الحي السادس العبور.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

19,000,000 جنيه

20/10/2020
صورة الاعلان: لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة - في القاهرة مصر

لوبتدور علي فيلا دوبلكس مساحتها كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750,000 جنيه

15/10/2020
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