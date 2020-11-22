فيلا للبييع بفيو تحفه جدا و اقل سعر

(للبيع)
|#فيلا بمساحة 295 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية وبالقرب من الطريق الدائرى الفيلا تقسيمتها -الدور الاول مكون من 2غرف ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام الضيوف - والدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و2 غرفة وحمام وليفنج وتراس والفيلا -ليها حديقة خاصة بمساحة 72 متر - و روف 89 متر بمقدم 260 الف و الباقي تكملة اقساط متساوية على 7 سنوات من غير فوايد خصم مميز جدا للكاش 🔥🔥 الفيلا استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075331
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