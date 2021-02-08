فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة في il monte galala

(للبيع)

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صورة الاعلان: فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة في il monte galala - في السويس مصر

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فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة بالقرب من الجلالة ال view لجميع الوحدات الجبال و البحر و المساحات الخضراء من كل ناحية في القرية خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة جميع الوحدات تشطيب الترا سوبر لوكس تحت اشراف المهندسة المعروفة م\ منى حسين لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بيشوي
التليفون: 01007038893

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العنوان: - العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 700,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/2/2021
رقم الإعلان: 2083144
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صورة الاعلان: فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة في il monte galala - في السويس مصر

فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة في il monte galala

(للبيع)

- في السويس مصر

فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة بالقرب من الجلالة ال view لجميع الوحدات الجبال و البحر و ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

700,000 جنيه

8/2/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة - في السويس مصر

استمتع بالمناظر الطبيعية وامتلك شاليهك بروف في العين السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

استمتع بالاجازة علي شاطئ رملي من غير صخورفالسخنة و امتلك شاليهك بروف سوبر لوكس بمقدم 164 الفـ فقط و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

164,000 جنيه

24/1/2021
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