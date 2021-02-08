فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة في il monte galala

(للبيع)
|فيلا للبيع 220م على البحر في العين السخنة بالقرب من الجلالة ال view لجميع الوحدات الجبال و البحر و المساحات الخضراء من كل ناحية في القرية خدمات القرية: - تلفريك الجلالة اللي بينقلك لأي مكان داخل القرية - galala parkو اكبر مساحة خضراء - مناطق ترفيهية مطاعم و كافيهات و ملاعب رياضية - رياضة تسلق الجبال مع عمر سمرة - امن و حراسة 24 ساعة جميع الوحدات تشطيب الترا سوبر لوكس تحت اشراف المهندسة المعروفة م\ منى حسين لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوي
|التليفون:
|01007038893
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|العنوان:
|- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083144
700,000 جنيه
164,000 جنيه