فيلا للبيع ١٠ آلاف قدم طابقين ٤غرف - مجلس ، صاله ، وملحق- البراشى الشارقة

(للبيع)
|للبيع فيلا في الشارقة ( البراشي )- دورين 10 آلاف قدم الدور الأول 4 غرف وصاله الدور الأرضي غرفه ماستر ومجلس وصاله ومطبخ والملحق فيه غرفة خدم والسائق ومطبخ كبير عمر البناء من 2014 Al jadwal real estate 0524297621 A spacious Big Villa in Al barashi Sharjah consist of :- Two floors 4 bed rooms – 6 bathrooms – big kitchen – big hall - majlis – attachments for drivers - maid room . The first floor has 4 rooms and a hall Ground floor , master room, hall, and kitchen The appendix contains
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- البراشى
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,200,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|10/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062649
2,500,000 درهم
2,500,000 درهم
1,300,000 درهم
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
1,650,000 درهم
1,500,000 درهم
2 درهم
2 درهم
2 درهم
اتصل
2,500,000 درهم
2,350,000 درهم
2,450,000 درهم
1,500,000 درهم
2,200,000 درهم
2,200,000 درهم