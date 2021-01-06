فيلا للبيع كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
امتلك فيلا في العاصمه الادرايه الجديده كمبوند ديجويا _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع رئيسيه بعرض 70 متر _بالقرب من منطقه الخدمات والحديقه المركزيه في الحي التامن مساحه الشقه ( 230 متر ) +جاردن55 مقدم :418000 وقسط علي 10 سنين 3غرف نوم _ ريسشن _ حمام _ مطبخ ) مميزات الكمبوند _ جيم _ امن 24 ساعه _ حوض السمك _ _مطاعم وكافيات حمام سباحه لكبار _ حمام سباحه ( مغطي للسيدات) _ سيستم كاميرات كامله للاستفسار كلمنا : 01033684319
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: العاصمه الادرايه
التليفون: 01033684319

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 418,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081277
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