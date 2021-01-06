فيلا للبيع كمبوند ديجويا في العاصمه الاداريه

(للبيع)
|امتلك فيلا في العاصمه الادرايه الجديده كمبوند ديجويا _تطل علي الحي الدبلوماسي مباشره والممشي السياحي وعلي 3شواراع رئيسيه بعرض 70 متر _بالقرب من منطقه الخدمات والحديقه المركزيه في الحي التامن مساحه الشقه ( 230 متر ) +جاردن55 مقدم :418000 وقسط علي 10 سنين 3غرف نوم _ ريسشن _ حمام _ مطبخ ) مميزات الكمبوند _ جيم _ امن 24 ساعه _ حوض السمك _ _مطاعم وكافيات حمام سباحه لكبار _ حمام سباحه ( مغطي للسيدات) _ سيستم كاميرات كامله للاستفسار كلمنا : 01033684319
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العاصمه الادرايه
|التليفون:
|01033684319
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الحي الدبلوماسى- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|418,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081277
310,000 جنيه
3,100,000 جنيه
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل