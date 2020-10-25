فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه

فلل نسمه السكنيه • فيلا 2،3،4 & 5 غرف نوم •الملكية الحرة •مجتمع مسور • سهولة الوصول إلى جميع الوجهات المهمة السعر يبدأ من • فيلا من غرفتين نوم المساحة الإجمالية: 1500 قدم مربع Price: 1,060,000 million • فيلا من 3 غرف نوم المساحة الإجمالية: 1978-2265 قدم مربع السعر: من 1،327،000 الى 1،573،000 مليون • فيلا من 4 غرف نوم المساحة الإجمالية: 3149 قدم مربع السعر: من 2،282،000 الى 2،307،000 مليون • خطة سداد مرنة متاحة 10٪ مقدم 5٪ دفعات "كل 3 أشهر" من الربع الأول إلى الربع