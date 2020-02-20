فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة

فيلا للبيع بقرية فيرجينيا الساحل الشمالي 540م 190م مباني ( 4نوم-5حمام-ريسبشن كبير) الفيلا تشطيب كامل اكستراسوبرلوكس للبيع بالتكييفات و 6شاشات تليفزيون- العفش تم تجديد المواسير كلها وكل الأجهزة والحمامات باكسوار جديد لم يستعمل وايضا موتور مياة جديد وخزان المياة الفيلا ب 3مليون و 100الف للتفاصيل موبايل او واتساب 01146118027