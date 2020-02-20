فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فيلا للبيع بقرية فيرجينيا الساحل الشمالي 540م 190م مباني ( 4نوم-5حمام-ريسبشن كبير) الفيلا تشطيب كامل اكستراسوبرلوكس للبيع بالتكييفات و 6شاشات تليفزيون- العفش تم تجديد المواسير كلها وكل الأجهزة والحمامات باكسوار جديد لم يستعمل وايضا موتور مياة جديد وخزان المياة الفيلا ب 3مليون و 100الف للتفاصيل موبايل او واتساب 01146118027
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: yousser
التليفون: 01146118027

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العنوان: فيرجينيا- الساحل الشمالي
مطروح -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,100,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056258
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صورة الاعلان: شقة 174م الحي السابع واجهة علي شارع رئيسي الحكمة - في مطروح مصر

شقة 174م الحي السابع واجهة علي شارع رئيسي الحكمة

(للبيع)

- في مطروح مصر

شقة 174م بالشيخ زايد الحي السابع الدور الثاني مكونة من 3 غرف 2 حمام تشطيب سوبر لوكس موقع مميز قريبة .
العنوان:

مطروح - مصر
القسم: 

1,600,000 جنيه

20/2/2020
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