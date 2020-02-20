فيلا للبيع في الساحل الشمالي تشطيب كامل بالعفش و الاجهزة

(للبيع)
|فيلا للبيع بقرية فيرجينيا الساحل الشمالي 540م 190م مباني ( 4نوم-5حمام-ريسبشن كبير) الفيلا تشطيب كامل اكستراسوبرلوكس للبيع بالتكييفات و 6شاشات تليفزيون- العفش تم تجديد المواسير كلها وكل الأجهزة والحمامات باكسوار جديد لم يستعمل وايضا موتور مياة جديد وخزان المياة الفيلا ب 3مليون و 100الف للتفاصيل موبايل او واتساب 01146118027
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yousser
|التليفون:
|01146118027
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|العنوان:
|فيرجينيا- الساحل الشمالي
مطروح - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056258
1,600,000 جنيه