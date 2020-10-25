فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi

(للبيع)
|فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي خط ٤ جنوب داخل كموند على مساحه فدان دورين وروف مساحه الدور ٣٥٠م 5 غرف كل غرفه بها حمام ودريسنح روم بها جاكوزي وساونه وتكيفات مركزيه كونسلت وحمام سباحه ١٢٥م ومبني خدمات لحمام السباحه وجيم وجراح ٢ سياره وسكن غفير بها زرع مانجه وبرتقال التشطيب هاي سوبر لوكس السعر 8 مليون و 250 الف امكانيه بيع الفرش . ت : 01222739993 - 01126659585
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01222739993
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070450
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