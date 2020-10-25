فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي - العبور - عرابي - orabi

فيلا للبيع جمعيه احمد عرابي خط ٤ جنوب داخل كموند على مساحه فدان دورين وروف مساحه الدور ٣٥٠م 5 غرف كل غرفه بها حمام ودريسنح روم بها جاكوزي وساونه وتكيفات مركزيه كونسلت وحمام سباحه ١٢٥م ومبني خدمات لحمام السباحه وجيم وجراح ٢ سياره وسكن غفير بها زرع مانجه وبرتقال التشطيب هاي سوبر لوكس السعر 8 مليون و 250 الف امكانيه بيع الفرش . ت : 01222739993 - 01126659585