فيلا للبيع جمعية احمد عرابي بالغرود

(للبيع)
|للبيع فيلا خاصة بجمعية أحمد عرابي طريق مصر اسماعلية بوابة 4 بجوار كارفور العبور و الجولف سيتي و جيرولاند بالغرود الغربية دبل فيس خط 10 اول صف على الجولف سيتي مكان متميز غير مجروحه مساحه الارض حوالي 2500 متر مربع, المباني على 450 متر مربع و الباقي لاندسكيب ثلاثه أدوار, الأرضي و الأول عبارة عن 3 فيلات دوبلكس ملاصقين لبعض مساحة الدور الواحد في الفيلا الواحدة 150 متر مربع.الدور الثاني شقة كبيرة بمساحة 450 متر مربع مجهزة لتقسيمها 2 شقة, السطح به استراحة كاملة, و البدروم به جراج و مكتب و جيم و سبا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdallah saied
|التليفون:
|01126659585
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|العنوان:
|- العبور
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111623
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