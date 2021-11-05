فيلا للبيع جمعية احمد عرابي بالغرود

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع فيلا خاصة بجمعية أحمد عرابي طريق مصر اسماعلية بوابة 4 بجوار كارفور العبور و الجولف سيتي و جيرولاند بالغرود الغربية دبل فيس خط 10 اول صف على الجولف سيتي مكان متميز غير مجروحه مساحه الارض حوالي 2500 متر مربع, المباني على 450 متر مربع و الباقي لاندسكيب ثلاثه أدوار, الأرضي و الأول عبارة عن 3 فيلات دوبلكس ملاصقين لبعض مساحة الدور الواحد في الفيلا الواحدة 150 متر مربع.الدور الثاني شقة كبيرة بمساحة 450 متر مربع مجهزة لتقسيمها 2 شقة, السطح به استراحة كاملة, و البدروم به جراج و مكتب و جيم و سبا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdallah saied
التليفون: 01126659585

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العنوان: - العبور
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111623
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