فيلا للبيع بمدينه الشروق بسعر مميز جدا

(للبيع)
|شركه مكه للأستثمار والتسويق العقارى تقدم فيلا للبيع بكمبوند رمسيس بمدينه الشروق الصور خير دليل انخفاض السعر لسرعه البيع لتصفيه أملاك بها حمام سباحه تحت الأنشاء (مكتمل بنسبه 80%) مساحه الأرض 2600م مساحه المبانى 680 م جاردن كبيره للغايه ريسبشن 8 قطع 5 غرف نوم 2 ماستر 5 حمام تراس كبير للتواصل 01154045104 01153565012 شركه مكه للاتسثمار العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة مكه للاستثمار العقاري
|التليفون:
|01153565012
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|العنوان:
|مدينه الشروق- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096860
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