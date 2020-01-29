فيلا للبيع بكمبوند صبور علي مساحة 123 م دقايق من ميدان جهينة

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فيلا للبيع في كمبوند صبور دقايق من ميدان جهينة علي مساحة 123 م تقسيم مميز ( 3 غرف – 2 حمام – ريسبشن – جاردن ) من الداخل بمقدم 390 الف جينة وبالتقسيط علي10 سنين بدون فوايد الكمبوند كامل الخدمات والمرافق علي طريق الواحات دقايق من ميدان جهينة ومول العرب والمحور الكمبوند الترمودرن من شركة صبور للتواصل معرفة التفاصيل كلمنا او واتس اب 01211411556+
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: هيام
التليفون: 01211411556

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العنوان: 6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 390,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 19/3/2020
رقم الإعلان: 2056369
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