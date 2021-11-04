فيلا للبيع بكمبوند رويال ليجون فيلا 460م قريبة من الجامعة الامريكية بيزمنت وارضي واول وروف البيزمنت مفتوح علي الطريقة الامريكية به)غرفتين – لفينج – حمام) الفيلا متشطبة من الخارج ومن الداخل نص تشطيب بها كهرباء ومياه وغاز الدور الاول (3نوم – دريسنج روم – استقبال – حمام) الروف به غرفة المطلوب 8مليون ت/0224706712/01000413332/01000109720