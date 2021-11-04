(للبيع)
|فيلا للبيع بكمبوند رويال ليجون فيلا 460م قريبة من الجامعة الامريكية بيزمنت وارضي واول وروف البيزمنت مفتوح علي الطريقة الامريكية به)غرفتين – لفينج – حمام) الفيلا متشطبة من الخارج ومن الداخل نص تشطيب بها كهرباء ومياه وغاز الدور الاول (3نوم – دريسنج روم – استقبال – حمام) الروف به غرفة المطلوب 8مليون ت/0224706712/01000413332/01000109720
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|التجمع الخامس- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110087
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