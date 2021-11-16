(للبيع)
|فيلا للبيع بجنوب الاكاديميه ثاني نمره من التسعين الشمالي ارضي واول وغرف سطح 5غرف و4حمام سوبر لوكس وتطل علي حديقة المطلوب 12مليون ت /01000413332 01000109722
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|بجوار جينيه مول- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|12,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116261
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