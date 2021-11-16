فيلا للبيع بجنوب الاكاديميه

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
فيلا للبيع بجنوب الاكاديميه ثاني نمره من التسعين الشمالي ارضي واول وغرف سطح 5غرف و4حمام سوبر لوكس وتطل علي حديقة المطلوب 12مليون ت /01000413332 01000109722
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: alahly
التليفون: 1000413332

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العنوان: بجوار جينيه مول- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 12,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116261
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