فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)
|#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى كمبوند سراى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة فيلتك فى القاهرة الجديدة بجوارمدينتى مباشرة تقسيمتها : الدور الأول مكون من 2 غرفة ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام ضيوف الدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و 2 غرفة وحمام وليفنج وتراس - ليها حديقة خاصة بمساحة 72 متر - ليها روف 89 متر كل ده بمقدم 260 الف والباقى تكملة أقساط على ٧ سنوات خصم بيوصل ل 32% على الكاش 🔥 استلام سنتين ومبينية للاستفسار اتصل على 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|بجوار مدينتى- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074877
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