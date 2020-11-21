فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات الفيلا تقسيمتها : الدور الأول مكون من 2 غرفة ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام ضيوف الدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و 2 غرفة وحمام وليفنج وتراس - ليها حديقة خاصة بمساحة 72 متر - ليها روف 89 متر كل ده بمقدم 260 الف والباقى تكملة أقساط على ٧ سنوات للاستفسار اتصل على 01050083069