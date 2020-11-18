فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)
|#اشترى فيلتك دلوقتى فى أفضل مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة كمبوند متكامل الخدمات الفيلا تقسيمتها : الدور الأول مكون من 2 غرفة ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام ضيوف الدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و 2 غرفة وحمام وليفنج وتراس - ليها حديقة خاصة بمساحة 72 متر - ليها روف 89 متر كل ده بمقدم 260 الف والباقى تكملة أقساط ع 7 سنين للتواصل 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- بجوار مدينتى
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073007
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