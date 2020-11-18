فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

#فيلا لقطة للبيع بمساحة 260 متر بفيو رائع جدا فى أرقى مكان فى #القاهرة الجديدة بجوار #مدينتى مباشرة ؛ 10 دقايق من الجامعة الأمريكية الفيلا تقسيمتها : -الدور الأول مكون من 2 غرفة ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام ضيوف - الدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و 2 غرفة وحمام وليفنج وتراس - ليها حديقة خاصة بمساحة 66 متر بمقدم 215 الف والباقى أقساط متساوية على 7 سنوات خصم بيوصل ل 50 % الكاش 🔥🔥🔥 الكمبوند متكامل الخدمات حيث يضم كريستال لاجون الفيلا استلام سنة للتواصل 01050083069