فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

(للبيع)
|فيلا بمساحة 260 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية وبالقرب من الطريق الدائرى الفيلا تقسيمتها -الدور الاول مكون من 2غرف ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام الضيوف - والدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و2 غرفة وحمام وليفنج وتراس والفيلا -ليها حديقة خاصة بمساحة 66 متر بمقدم 215 الف و اقساط متساوية على 7 سنوات من غير فوايد او كاش 2 مليون و 150 الف الفيلا استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رضوى
|التليفون:
|01050083069
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|العنوان:
|- التجمع الاول
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071918
(للإيجار)- في القاهرة مصر
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