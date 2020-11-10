فيلا للبيع بالقاهرة الجديده باقل سعر

فيلا بمساحة 260 متر بفيو مميز جدا في افضل مكان فى #التجمع بجوار مدينتى ، و 10 دقايق من الجامعة الامريكية وبالقرب من الطريق الدائرى الفيلا تقسيمتها -الدور الاول مكون من 2غرف ماستر وريسبشن ومطبخ وحمام الضيوف - والدور التانى مكون من غرفة ماستر بالدريسنج و2 غرفة وحمام وليفنج وتراس والفيلا -ليها حديقة خاصة بمساحة 66 متر بمقدم 215 الف و اقساط متساوية على 7 سنوات من غير فوايد او كاش 2 مليون و 150 الف الفيلا استلام سنة ومبنية للتواصل فون او واتس أب 01050083069