فيلا للبيع بالفرش والاجهزة في بيرلا مارينا الساحل الشمالي

(For Sale)

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Ad Photo: فيلا للبيع بالفرش والاجهزة في بيرلا مارينا الساحل الشمالي - in Matrouh Egypt

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فيلا للبيع بالفرش والاجهزة في بيرلا مارينا الساحل الشمالي فيلا مستقلة تاسع صف على البحر ، وتتميز بمساحة 250 متر مربع، وتصميم فريد وراقي، تحتوي على 3 غرف نوم و 3 حمامات و 2 رسيبشن ومطبخ أمريكي ، بالإضافة إلى تراس خاص يطل على الحديقة وحمامات السباحة، وتراس علوي خاص لكل غرفة . كما أنها مجهزة بالفرش والأجهزة والتكييفات، وتم تشطيبها من الدرجة الأولى، وتحتوي على 175 متر مربع مباني و 75 متر مربع حديقة خاصة . والأفضل من ذلك أنه بإمكانك الحصول عليها بسعر 4 ملايين و 500 ألف جنيه مصري، مع خيارات سداد ميس
Contact The Advertiser:
Contact Name: hussein
Telephone: 01126616679

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: 45- alnakheel
Matrouh -

Egypt
Ad Information:
Price: 4,500,000 Pound
Posting Date: 3/5/2023
Ad Number: 2181462
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Posting Date
Ad Photo: تملك فيلاً رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، الصف الرابع من البحر - in Matrouh Egypt

تملك فيلاً رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، الصف الرابع من البحر

(For Sale)

- in Matrouh Egypt

تملك فيلاً رائعة في بيرلا مارينا، الساحل الشمالي، تقع في الصف الرابع من البحر، واستمتع بالحياة الفاخ.
Location:

Matrouh - Egypt
Category: 

4,500,000 Pound

2/5/2023
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