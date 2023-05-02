فيلا للبيع بالفرش والاجهزة في بيرلا مارينا الساحل الشمالي فيلا مستقلة تاسع صف على البحر ، وتتميز بمساحة 250 متر مربع، وتصميم فريد وراقي، تحتوي على 3 غرف نوم و 3 حمامات و 2 رسيبشن ومطبخ أمريكي ، بالإضافة إلى تراس خاص يطل على الحديقة وحمامات السباحة، وتراس علوي خاص لكل غرفة . كما أنها مجهزة بالفرش والأجهزة والتكييفات، وتم تشطيبها من الدرجة الأولى، وتحتوي على 175 متر مربع مباني و 75 متر مربع حديقة خاصة . والأفضل من ذلك أنه بإمكانك الحصول عليها بسعر 4 ملايين و 500 ألف جنيه مصري، مع خيارات سداد ميس