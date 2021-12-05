فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن منفصلة حوش كبير تشطيب ديلوكس حجر جيرى تتكون من عدد 2مجلس رجالى وحريمى وصالة أرضية كبيره ومطبخ كبير مع غرفة خادمة وغرفة غسيل تتكون من عدد 6غرف ماستر بمساحات كبيره مع خزائن جدارية الإيجار السنوي ( 180.000 درهم) 0527333151 0527255537