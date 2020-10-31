فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

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صورة الاعلان: فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن على أرض كاملة تتكون من عدد 7غرف نوم ماستر ومجلس وصاله ومطبخ رئيسى وغرفة خادمه وغسيل مطلوب 170الف درهم للتواصل محمد عوض 00971527333151
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - الشامخه
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/10/2020
رقم الإعلان: 2070873
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