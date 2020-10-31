فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

(للبيع)
|فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن على أرض كاملة تتكون من عدد 7غرف نوم ماستر ومجلس وصاله ومطبخ رئيسى وغرفة خادمه وغسيل مطلوب 170الف درهم للتواصل محمد عوض 00971527333151
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070873
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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