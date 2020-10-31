فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن سوبر ديلوكس

فيلا للايجار فى مدينة الرياض اول ساكن على أرض كاملة تتكون من عدد 7غرف نوم ماستر ومجلس وصاله ومطبخ رئيسى وغرفة خادمه وغسيل مطلوب 170الف درهم للتواصل محمد عوض 00971527333151