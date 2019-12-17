فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور ست غرف ماستر منفصله بها مدخل خاص

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور ست غرف ماستر منفصله بها مدخل خاص - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور منفصله بها مدخل خاص الطابق الارضي يتكون من مجلس كبير ومطبخ وغرفة ماستر وغرفة خادمه وصاله. الطابق الاول يتكون من عدد 4 غرفة ماستر وصاله. الطابق الثانى يتكون من غرفة ماستر وصاله. مطلوب سنوى 145الف درهم للتواصل محمد عوض 0527333151 للتواصل عبد المجيد 0527333157
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wallstreet2016
التليفون: +971557511102

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العنوان: - المرور
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 145,000 درهم
تاريخ الإعلان: 17/12/2019
رقم الإعلان: 2045425
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