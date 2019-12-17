فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور ست غرف ماستر منفصله بها مدخل خاص

(للإيجار)
|فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور منفصله بها مدخل خاص الطابق الارضي يتكون من مجلس كبير ومطبخ وغرفة ماستر وغرفة خادمه وصاله. الطابق الاول يتكون من عدد 4 غرفة ماستر وصاله. الطابق الثانى يتكون من غرفة ماستر وصاله. مطلوب سنوى 145الف درهم للتواصل محمد عوض 0527333151 للتواصل عبد المجيد 0527333157
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- المرور
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|145,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045425
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
165,000 درهم
اتصل