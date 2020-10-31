(للإيجار)
|فيلا للايجار جديده اول ساكن مدينة الرياض جنوب الشامخه - تشطيب سوبر ديلوكس تتكون من - 8 غرف نوم - مجلس ضيافه رجالي كبير ليه مدخل خارجي - غرفة طعام - مجلس ضيافة حريمي - 2 صالة عائليه كبير - مطبخ رئيسي خارجي بيه مخزن كبير - غرفة خادمه - غرفة حارس - غرفة غسيل - غرفة تخزين - حوش كبير - تكيف وحدات - علي ارض كامله - تشطيب سوبر لوكس - واجهة مميزة - مطلوب 180 الف درهم -نهائي للتواصل محمد عوض 0527333151
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- الشامخه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071131
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل