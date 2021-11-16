فيلا للايجار بالفيوم الجديدة ٣٠٠ متر

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
لعشاق الهدوء والسكن الراقي والصحي فيلا للايجار بمدينة الفيوم الجديدة بأرقي احياء المدينة بالاسكان العائلي ٣٠٠ متر واجهة بحرية تشطيب هاي دي لوكس.موقع متميز جدا جدا بجوار المدرسة اليابانية والثانوية والابتدائي والاعدادي وحضانة قطر الندي والبريد ومبني الضرائب العامة والمركز الصحي والمول التجاري .علي بعد ٣٠٠ متر فقط من جهاز المدينة وسنتر المدينة وقسم الشرطة وجامعة الفيوم الأهلية والهايبر التجاري ومول الحرمين ومنطقة الملاعب المساحة الإجمالية ٣٠٠ متر .مساحة المبني ١٨٠ متر صافي وحديقة ١٢٠ متر مز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مهندس محمد الطخاوي
التليفون: ٠١٠١٩٦٩٦٦١٨_٠١١١٩٧٤٩١٤٢

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العنوان: - الفيوم الجديدة
الفيوم -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,700 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/11/2021
رقم الإعلان: 2111467
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السعر
تاريخ الإعلان
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16/11/2021
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(للبيع)

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العنوان:

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15/11/2021
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(للبيع)

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15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بالتقسيط واحسن نظام سداد في عين هيلز السخنه

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(للبيع)

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15/11/2021
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15/11/2021
صورة الاعلان: شاليهك بأقل مقدم واعلي مستوي خدمات في عين هيلز السخنه بفيو رائع علي البحر

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(للبيع)

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العنوان:

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15/11/2021
صورة الاعلان: باستلام فوري امتلك شاليهك في عين هيلز السخنه

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(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
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15/11/2021
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15/11/2021
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امتلك وحدتك في عين هيلز السخنه بتشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم

(للبيع)

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العنوان:

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15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك

امتلك شاليه بخصوصيه عاليه بالتقسيط بدون فوائد كاملة التشطيب مع هديتك

(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

2,192,000 جنيه

15/11/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع 100% Seaview في Ein Hills Elsokhna استلام فوري

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(للبيع)

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العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

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15/11/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك

امتلك شاليه باطلاله بانورامية علي البحر بأقل مقدم في عين هيلز وألحق هديتك

(للبيع)

لراغبي الخصوصيه والاستمتاع عين هيلز وفرتلك ده امتلك وحدتك من غير تفكير ,القريه مصممه بأحسن التصميما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

450,000 جنيه

15/11/2021
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