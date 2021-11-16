فيلا للايجار بالفيوم الجديدة ٣٠٠ متر

(للإيجار)
|لعشاق الهدوء والسكن الراقي والصحي فيلا للايجار بمدينة الفيوم الجديدة بأرقي احياء المدينة بالاسكان العائلي ٣٠٠ متر واجهة بحرية تشطيب هاي دي لوكس.موقع متميز جدا جدا بجوار المدرسة اليابانية والثانوية والابتدائي والاعدادي وحضانة قطر الندي والبريد ومبني الضرائب العامة والمركز الصحي والمول التجاري .علي بعد ٣٠٠ متر فقط من جهاز المدينة وسنتر المدينة وقسم الشرطة وجامعة الفيوم الأهلية والهايبر التجاري ومول الحرمين ومنطقة الملاعب المساحة الإجمالية ٣٠٠ متر .مساحة المبني ١٨٠ متر صافي وحديقة ١٢٠ متر مز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مهندس محمد الطخاوي
|التليفون:
|٠١٠١٩٦٩٦٦١٨_٠١١١٩٧٤٩١٤٢
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|العنوان:
|- الفيوم الجديدة
الفيوم - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111467
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