(للبيع)
|فيلا لقطة للبيع وبارقي مواقع التجمع الخامس فيلا 817م بالحي الاول السكني المنطقة الرابعة مكونة من بيزمن واول وثاني وروف الدور علي شقة واحده الاول {3ريسبشن وغرفة معيشة و3غرف وغرفة رئيسية بالدريسنج روم وغرف غسيل وغرفة خادم ومطبخ } الثاني {نفس التقسيمة } والروف متصل بالارضي مش متشطب } والروف {مجهز للحفلات و2حمام بالتكييفات } المطلوب 18مليون ت/0224706712/01000413332/01000109720
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|1000413332
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|العنوان:
|الحي الاول- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|18,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110069
9,000,000 جنيه
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