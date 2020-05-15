فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

(للبيع)
|للبيع بمدينتي فيلا رباعي نموذج (i) مجموعه ٢١ موقع مميز جدا و بحري فيو مفتوح فيلا نموذج I مودرن مساحة المباني 233م مساحة الارض 238م سعر الفيلا اقل من سعرها الحالي في الشركة ب 2 مليون جنية المطلوب2950000ج اقساط حتي 12/2024 يمكن الحصول على خصم كبير اذا تم دفع الاقساط بشكل مبكر مع الشركة شاملة وديعة الصيانة تم الانتهاء من المبني بالكامل في حاله الرغبه في المعاينة و الاستلام في يوليو القادم 7/2020 الدور الارضي: -مطبخ -ريسبشن 4 قطع -حمام للضيوف - تراس - حديقة الدور الاول مرتفع: 3 غرفة نوم منه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Sara
|التليفون:
|01145837610
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|العنوان:
|Madinaty- Madinaty
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059825
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