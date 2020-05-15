فيلا لقطة للبيع بمدينتي موقع مميز رباعي نموذج i

للبيع بمدينتي فيلا رباعي نموذج (i) مجموعه ٢١ موقع مميز جدا و بحري فيو مفتوح فيلا نموذج I مودرن مساحة المباني 233م مساحة الارض 238م سعر الفيلا اقل من سعرها الحالي في الشركة ب 2 مليون جنية المطلوب2950000ج اقساط حتي 12/2024 يمكن الحصول على خصم كبير اذا تم دفع الاقساط بشكل مبكر مع الشركة شاملة وديعة الصيانة تم الانتهاء من المبني بالكامل في حاله الرغبه في المعاينة و الاستلام في يوليو القادم 7/2020 الدور الارضي: -مطبخ -ريسبشن 4 قطع -حمام للضيوف - تراس - حديقة الدور الاول مرتفع: 3 غرفة نوم منه