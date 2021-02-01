فيلا كبيره للبيع في الرماقيه -الشارقه

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فيلا كبيره للبيع في الرماقيه -الشارقه تتكون من طابقين في موقع جميل وهادئ , يوجد فيها ثمان غرف نوم، اربع غرف في الطابق الارضي، واربع غرف في الطابق الاول ثلاث صالات، صاله في الملحق في الطابق الارضي، وصاله ثانيه في الطابق الارضي، وصاله في الطابق الاول, ثمان حمامات لكل غرفه حمام ماعدا غرفه وحده لها حمام مشترك ومجلس مع حمام مشترك مع غرفة الطعام. المساحه 17000 قدم مربع عمر الفيلا اكثر من 15 عام , الفيلا نظيفه السعر المطلوب 3 مليون قابل بحدود وكراج يكفي خمس سياير كبار مع حوش كبير وملعب https:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيلا كبيره للبيع في الرماقيه -الشارقه- Al Ramaqiya
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,999,999 درهم
تاريخ الإعلان: 1/2/2021
رقم الإعلان: 2082330
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: فيلا جديده اول ساكن في منطقة القوز الشارقه للبيع - في الشارقة الإمارات

فيلا جديده اول ساكن في منطقة القوز الشارقه للبيع

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

فيلا جديده اول ساكن واسعه في منطقة القوز الشارقه للبيع تتكون من 6 غرف نوم ماستر صالتنان وسعتان , .
القسم: 

3,500,000 درهم

1/2/2021
صورة الاعلان: للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه - في الشارقة الإمارات

للبيع بيت عربي زاويه في الحزانه -الشارقه

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع بيت في هالحزانه زاوي مساحه 5592قدم في 4 غرف و مجلسين رجالي ونسائي وصاله كبيره ومطبخين و4حمامات.
القسم: 

1,500,000 درهم

5/12/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة 2.55 مليون قابل للتفاوض - في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة 2.55 مليون قابل للتفاوض

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع فيلا واسعة تشطيب سوبر لوكس الشرقان الشارقة تتكون من:- 5 غرف نوم واسعة جدا 5 حمامات بمساحات مخ.
القسم: 

2,550,000 درهم

15/11/2020
صورة الاعلان: للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم - في الشارقة الإمارات

للبيع بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

بيت في سمنان نظيف جدا جدا 8000 قدم 5 غرف وصاله ومجلس حوش كراج المالك ساكن فيه مليون 110 Aljadwal .
القسم: 

1,100,000 درهم

4/11/2020
صورة الاعلان: فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه - في الشارقة الإمارات

فيلا للبيع في نسمه رسيدنزس-الشارقه

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

فلل نسمه السكنيه • فيلا 2،3،4 & 5 غرف نوم •الملكية الحرة •مجتمع مسور • سهولة الوصول إلى جميع الوج.
القسم: 

1,060,000 درهم

3/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager