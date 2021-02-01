(للبيع)
|فيلا كبيره للبيع في الرماقيه -الشارقه تتكون من طابقين في موقع جميل وهادئ , يوجد فيها ثمان غرف نوم، اربع غرف في الطابق الارضي، واربع غرف في الطابق الاول ثلاث صالات، صاله في الملحق في الطابق الارضي، وصاله ثانيه في الطابق الارضي، وصاله في الطابق الاول, ثمان حمامات لكل غرفه حمام ماعدا غرفه وحده لها حمام مشترك ومجلس مع حمام مشترك مع غرفة الطعام. المساحه 17000 قدم مربع عمر الفيلا اكثر من 15 عام , الفيلا نظيفه السعر المطلوب 3 مليون قابل بحدود وكراج يكفي خمس سياير كبار مع حوش كبير وملعب https:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aljadwal
|التليفون:
|0589073957
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|العنوان:
|فيلا كبيره للبيع في الرماقيه -الشارقه- Al Ramaqiya
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,999,999 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082330
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