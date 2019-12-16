فيلا فندقيه في القاهره الجديده بدون مقدم

(للتقسيط)
|فيلا فندقيه 3 غرف نوم + ليفينج + 2 حمام طرق السداد : بدون مقدم بمناسبه مرور 60 عام على شركه مدينه نصر للاسكان والتعمير قسط شهري 33 الف فقط اقساط متساويه بدون دفعات للتفاصيل : 01276211735 او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|new start
|التليفون:
|01155765508
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|العنوان:
|القاهره الجديده- القاهره الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|33,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045455
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