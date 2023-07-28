فيلا فاخرة 8غرف ماسترومجلسين مع مصعد في المشرف

(For Rent)

اعلانات مبوبة

New Ads

Most Viewed Ads

Change Location

Post Ad

 ▶  Your Location

United Arab Emirates (Abu Dhabi) [ Change location ]

Ad Information
Ad Photo: فيلا فاخرة 8غرف ماسترومجلسين مع مصعد في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

Click on Photo to Enlarge

* الباسمينت : - غرفتين نوم للسائق - مطبخ - مصعد * الطابق الارضي : - غرفة نوم ماستر - مجلسين(رجالي + حريمي ) - صالة - مطبخ - حمامين * الطابق الاول : 5 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ * الطابق التاني : - غرفتين ماستر - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ - غرفة غسيل - مخزن - رووف * المنطقة الخارجية : - مواقف داخلية - مواقف خارجية - حديقة الرقم المرجعي : VH107246 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - المشرف
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 3/8/2023
Ad Number: 2239926
Send a message to the advertiser Tell a Friend Add to Favourites
Send a message to the advertiser

More Ads Under Category:

Picture
Price
Posting Date
Ad Photo: فيلا فاخرة 5غرف نوم مفروشة بالكامل مع حمام سباحة في الريف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة 5غرف نوم مفروشة بالكامل مع حمام سباحة في الريف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفتين نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفتين معيشة /طعام - مطبخ - غرفة خادمة 6 حمامات - بلكونتين - حمام.
Category: 

Call

28/7/2023
Ad Photo: ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ظپظٹظ„ط§ ط³ظƒظ†ظٹظ‡ ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© طھط´ط·ظٹط¨ ظ…ظ…طھط§ط² ظ…ط³ط§ط­ط© ط§ظ„ط£ط±ط¶ ( 200أ—100 ظ‚ط¯ظ… ) - in Abu Dhabi United Arab Emirates

Call

27/7/2023
Ad Photo: فيلا 4غرف ماستر بالقرب من مكاني مول في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 4غرف ماستر بالقرب من مكاني مول في محمد بن زايد

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

4 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة كبيرة - مطبخ 5 حمامات الرقم المرجعي : VH983041 لمزيد من المعلومات يمكن.
Category: 

Call

24/7/2023
Ad Photo: مجمع 3 فلل كل فيلا 8غرف وحديقة ومدخل خاص في الباهية - in Abu Dhabi United Arab Emirates

مجمع 3 فلل كل فيلا 8غرف وحديقة ومدخل خاص في الباهية

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

كل فيلا تحتوي علي :- 8 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - غرفة غسيل 9 حمامات - حديق.
Category: 

Call

20/7/2023
Ad Photo: فيلا اول ساكن 6غرف ماستر 3 مجالس غرفة حارس في الرحبة - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا اول ساكن 6غرف ماستر 3 مجالس غرفة حارس في الرحبة

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* طابق ارضي:- - مجلسين + حمام - غرفة معيشه \ طعام - صاله مع حمام - مطبخ - غرفة خادمه - غرفة غسي.
Category: 

Call

19/7/2023
Ad Photo: فيلا 3 غرف ماستر اول ساكن مساحة واسعة تشطيب ممتار في مدينة الرياض - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا 3 غرف ماستر اول ساكن مساحة واسعة تشطيب ممتار في مدينة الرياض

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

تتكون الفيلا من : 3 غرف ماستر - مجلس - صالتين كبيرتين - مطبخ - غرفة خادمة مع تواليت - غرفة غسي.
Category: 

Call

19/7/2023
Ad Photo: ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ظپظٹظ„ط§ ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط´ط®ط¨ظˆط· ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط© ط§ظ„ط£ط±ط¶ 150\80 - in Abu Dhabi United Arab Emirates

ظ„ظ„ط¨ظٹط¹ ظپظٹظ„ط§ ظپظٹ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط´ط®ط¨ظˆط· ط§ظ„ظ…ط³ط§ط­ط© ط§ظ„ط£ط±ط¶ 150\80

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا في مدينة شخبوط المساحة الأرض 150\80 تتكون من :- مجلس رجالي ومجلس حريمي وغرفة نوم للضيوف .
Category: 

Call

19/7/2023
Ad Photo: للبيع فيلا سكنية مدينه ابوظبي جزيره الريم مكون من ٣ غرف ماستر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا سكنية مدينه ابوظبي جزيره الريم مكون من ٣ غرف ماستر

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا سكنية مدينه ابوظبي جزيره الريم مكون من ٣ غرف ماستر وصاله جلوس وصالة عائلية وغرفه تخ.
Category: 

Call

19/7/2023
Ad Photo: للبيع مجمع في أبوظبي مدينة شخبوط عدد 6 فلل موقع مميز - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع في أبوظبي مدينة شخبوط عدد 6 فلل موقع مميز

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع مجمع في أبوظبي مدينة شخبوط عدد 6 فلل موقع مميز مشي للمسجد ومسبح كبير كل فيلا 4 غرف مجلس وغسيل .
Category: 

11,000,000 Dirham

16/7/2023
Ad Photo: للبيع فيلا في مدينة الرحبه المساحة الأرض 120\100 تتكون من:- 7 غرف نوم وغر - in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا في مدينة الرحبه المساحة الأرض 120\100 تتكون من:- 7 غرف نوم وغر

(For Sale)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

للبيع فيلا في مدينة الرحبه المساحة الأرض 120\100 تتكون من:- 7 غرف نوم وغرفة خادمه وغرفة غسيل مجلس.
Category: 

Call

9/7/2023
Ad Photo: فيلا فاخرة مفروشة 5غرف ماستر وحمام سباحة وجاكوزي في المشرف - in Abu Dhabi United Arab Emirates

فيلا فاخرة مفروشة 5غرف ماستر وحمام سباحة وجاكوزي في المشرف

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

5 غرف نوم ماستر 3 مجالس - غرفة معيشة / طعام 3 مطابخ - غرفة خادمة - غرفتين للغسيل والكي - مخزنين 8 حم.
Category: 

Call

8/7/2023
Ad Photo: انتقل الآن فيلا أول ساكن 6غرف ماستر وملاحق خارجية في خليفة ج - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الآن فيلا أول ساكن 6غرف ماستر وملاحق خارجية في خليفة ج

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

* الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر مع خزائن بالحائط - مجلس للرجال - مجلس للنساء - صالة - مطبخ * الطا.
Category: 

Call

8/7/2023
Ad Photo: انتقل الان فيلا تجارية ممتازة 8غرف نوم مع محلق في محمد بن زايد - in Abu Dhabi United Arab Emirates

انتقل الان فيلا تجارية ممتازة 8غرف نوم مع محلق في محمد بن زايد

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

الطابق الارضي : 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة - مجلس مع تواليت - مخزن الطابق الاول : 3 غرف نوم ماس.
Category: 

Call

5/7/2023
Ad Photo: مجمع فيلا 6غرف نوم غرفة خدامه مع مسبح خاص في خليفة أ - in Abu Dhabi United Arab Emirates

مجمع فيلا 6غرف نوم غرفة خدامه مع مسبح خاص في خليفة أ

(For Rent)

- in Abu Dhabi United Arab Emirates

- غرفة نوم ماستر - غرفة معيشة - مجلس بحمام خاص - مطبخ - غرفة غسيل - مسبح خاص - غرفة سائق - غرفة خادم.
Category: 

Call

5/7/2023
Classifieds powered by Galileo Site Manager ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager