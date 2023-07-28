فيلا فاخرة 8غرف ماسترومجلسين مع مصعد في المشرف

(For Rent)
|* الباسمينت : - غرفتين نوم للسائق - مطبخ - مصعد * الطابق الارضي : - غرفة نوم ماستر - مجلسين(رجالي + حريمي ) - صالة - مطبخ - حمامين * الطابق الاول : 5 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ * الطابق التاني : - غرفتين ماستر - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ - غرفة غسيل - مخزن - رووف * المنطقة الخارجية : - مواقف داخلية - مواقف خارجية - حديقة الرقم المرجعي : VH107246 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة فاين هوم للعقارات
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- المشرف
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239926
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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11,000,000 Dirham
(For Sale)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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