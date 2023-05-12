فيلا فاخرة 5غرف نوم مع غرفة خادمة حوش في مدينة شخبوط

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Ad Photo: فيلا فاخرة 5غرف نوم مع غرفة خادمة حوش في مدينة شخبوط - in Abu Dhabi United Arab Emirates

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3 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس - صالة - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - بلكونة 5 حمامات * المنطقة الخارجية : - مواقف للسيارات - حوش الرقم المرجعي : VH983106 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com يمكنك أيضًا زيارة | Facebook انستجرام | Instagram: @wahwahwahinint
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة فاين هوم للعقارات
Telephone: 0501226597

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Location: - شخبوط
Abu Dhabi -

United Arab Emirates
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 12/5/2023
Ad Number: 2186265
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7/5/2023
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7/5/2023
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