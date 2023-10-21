فيلا فاخرة 4 غرف ماستر وغرفة سائق بمدخل منفصل في الشامخة

(For Rent)
|* المنطقة الخارجية : موقف للسيارات - حديقة - غرفة سائق الطابق الأرضي : - غرفة نوم ماستر - مجلس مع حمام - غرفة معيشة / طعام - مطبخ الطابق الأول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة / طعام مع تيراس الطابق الثاني : - غرفة خادمة - غرفة غسيل * توب رووف الرقم المرجعي : VH982728 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 - 0501226597 رخصة التسجيل العقاري : 53733 لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا | www.finehomeint.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه فاين هوم
|Telephone:
|0501226597
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|Location:
|- الشامخة
Abu Dhabi - United Arab Emirates
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|21/10/2023
|Ad Number:
|2246730
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
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(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call
(For Rent)- in Abu Dhabi United Arab Emirates
Call