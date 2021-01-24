فيلا علي بحيرة فينسيا | جولف السليمانيه | بمدينة سفنكس الجديده

علي بحيرة فينسيا | جولف السليمانيه | بمدينة سفنكس الجديده فيلا 1800 متر مع مبني طابقين عائلي كبير - تشطيب سوبر لوكس الفيلا كأرض كبيره تقترب من نصف فدان - الفيلا كمبني كبير وعائلي الفيلا كموقع علي بحيرة فينسيا- وقرب النادي والفندق ومنطقة المطاعم وقرب طريق مصر اسكندريه الصحراوي - أما التشطيب جيد وكامل أيضا ترخيص لبناء فيلا اضافيه علي البحيره مطلوب 5,5 مليون جنيه |يضاف 2,5% عمولات التسويق . الخبير العقارى ياسر شعبان وكيلك الأمين بمصر شركة دولفين للتسويق العقاري 01200373573 00201200373573