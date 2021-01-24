فيلا علي بحيرة فينسيا | جولف السليمانيه | بمدينة سفنكس الجديده

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صورة الاعلان: فيلا علي بحيرة فينسيا | جولف السليمانيه | بمدينة سفنكس الجديده - في 6 أكتوبر مصر

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علي بحيرة فينسيا | جولف السليمانيه | بمدينة سفنكس الجديده فيلا 1800 متر مع مبني طابقين عائلي كبير - تشطيب سوبر لوكس الفيلا كأرض كبيره تقترب من نصف فدان - الفيلا كمبني كبير وعائلي الفيلا كموقع علي بحيرة فينسيا- وقرب النادي والفندق ومنطقة المطاعم وقرب طريق مصر اسكندريه الصحراوي - أما التشطيب جيد وكامل أيضا ترخيص لبناء فيلا اضافيه علي البحيره مطلوب 5,5 مليون جنيه |يضاف 2,5% عمولات التسويق . الخبير العقارى ياسر شعبان وكيلك الأمين بمصر شركة دولفين للتسويق العقاري 01200373573 00201200373573
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسر شعبان
التليفون: 01200373573

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العنوان: - جولف السليمانيه
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 5,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2021
رقم الإعلان: 2081281
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