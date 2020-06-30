فيلا على جزيرة بشاطئ خاص

(للبيع)
|تملك فيـلا من (فلل البحـر) بأرقى منتجع بالشـارقة . متوفر جميـع الخدمـات مدينـة كاملـة على الواجهـات البحـرية خصـومات ممتـازة . من المـالك مباشرة بدون عمولة 971529416960
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mera mera
|التليفون:
|+971529416960
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|العنوان:
|- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2 درهم
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2020
|رقم الإعلان:
|2061950
2 درهم
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