فيلا عربيه للبيع في الرمله الشارقه ,الفيلا ٥٠٠٠ قدم مربع ، 900 الف تفاوض

(للبيع)
|فيلا عربيه للبيع في الرمله الشارقه مساحه الفيلا ٥٠٠٠ قدم مربع = 464 متر مربع الفيلا تتكون من ١٠ غرف + ٥ مطبخ + ٨ حمامات الفيلا مؤجره ب٧٥٠٠ درهم شهري المبلغ المطلوب ٩٠٠ الف درهم قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية 0524297621 Arabic villa for sale in Remla area 5000 Sqft = 464.51 Square Meters 10 rooms + 5kitchens + 8 washrooms Rented 7500 per month Price :- 900,000 AED negotiable Aljadwal real estate 0524297621
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|الرملة- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063667
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