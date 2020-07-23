فيلا عربيه للبيع في الرمله الشارقه ,الفيلا ٥٠٠٠ قدم مربع ، 900 الف تفاوض

فيلا عربيه للبيع في الرمله الشارقه مساحه الفيلا ٥٠٠٠ قدم مربع = 464 متر مربع الفيلا تتكون من ١٠ غرف + ٥ مطبخ + ٨ حمامات الفيلا مؤجره ب٧٥٠٠ درهم شهري المبلغ المطلوب ٩٠٠ الف درهم قابل للتفاوض الجدول للوساطة العقارية 0524297621 Arabic villa for sale in Remla area 5000 Sqft = 464.51 Square Meters 10 rooms + 5kitchens + 8 washrooms Rented 7500 per month Price :- 900,000 AED negotiable Aljadwal real estate 0524297621