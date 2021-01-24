فيلا عائليه كبيره 3000 متر بوادي النخيل للبيع مدينة سفنكس الجديده - طريق مصر اسكندريه الصحراوي الكيلو 51 الكومباوند به صفوة المجتمع من المثقفين والسياسيين ورجال الدوله أرض الفيلا كبيره 3000 متر تقترب من ثلاثة أرباع فدان مباني الفيلا كبير وعائلي حوالي 480 متر - نصف تشطيل ثلاث مبانى عباره عن مبنى كبير للفيلا وملحق للضيوف وغرفه للحارس مطلوب 4,500,000 جنيه مصري أو 285,000 دولار امريكي + 2,5% عمولات التسويق . الخبير العقاري ياسر شعبان مكتب دولفين للتسويق العقاري 01200373573 00201200373573