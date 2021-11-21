(للإيجار)
|فيلا سكنية منطقة الرياض للايجار تتكون من الدور الأرضي مجلس كبير وغرفة طعام +غرفه ماستر +صاله كبيره+مطبخ وغرفة خادمه وغسيل ومخزن الدول الأول ٥غرف ماستر وصاله اول ساكن التكييف مركزي الإيجار السنوي ( 170.000 درهم) 0527333151 0527255537
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wallstreet2016
|التليفون:
|+971557511102
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|العنوان:
|- 170000
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112125
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(للإيجار)- في أبو ظبي الإمارات
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