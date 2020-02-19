فيلا راقية 6 أجنحة للإيجار بمدينة مراكش المغربية الساحرة

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا راقية 6 أجنحة للإيجار بمدينة مراكش المغربية الساحرة - في مراكش ـ تانسيفت الحوز المغرب

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فيلا راقية للإيجار 6 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش الساحرة بالمغرب وكالة الماسة للسياحة ترحب بكم تقدم لكم عروض السنة الجديدة والايجازات فيلات فاخرة ومميزة بغرف ماستروصالات عصرية للإيجار بمدينة #مراكش الساحرة افتح نافذتك على هذه الجنة بالأرض شقق وفيلات وقصور فخمة #المغرب وخدمات #سياحية راقية لجميع عملائنا من #الخليج المغرب جنة الله في الارض بلد سياحية درجة أولى وتضم خيارات ضخمة من #المنتجعات و #المطاعم لخدمتك تفضل معنا افضل #الاطباق و عيش #ايام جميلة لا تنسى فيلات فخمة بغرف ملكية للإيجار بمدينة م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: chref
التليفون: 0672138701

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العنوان: مراكش- Marrakech
مراكش ـ تانسيفت الحوز -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054097
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب نادلين ونادلات

مطلوب نادلين ونادلات

(فرصة عمل)

طلب مستعجل ❗️❗️❗️❗️❗️✅&#.
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5,500 درهم

19/2/2020
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مدير مطعم

(فرصة عمل)

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(فرصة عمل)

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19/2/2020
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محاسب

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19/2/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل في السعودية بسلسة مطاعم نادلين عدد 20 + سوبر فايزر عدد 10

مطلوب للعمل في السعودية بسلسة مطاعم نادلين عدد 20 + سوبر فايزر عدد 10

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في السعودية بسلسة مطاعم في مدينة جدة والرياض والدمام التخصصات التالية : _ نادلين عدد 20 .
القسم: 

1 ريال

18/2/2020
صورة الاعلان: Two Awesome T-Cup Pomeranian Puppies.

Two Awesome T-Cup Pomeranian Puppies.

(للبيع)

whatsapp me on +16784214897 Beautiful Pomeranian puppies just turned 10 weeks and are now ready to m.

3 درهم

16/2/2020
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صورة الاعلان: مطلوب طباخين للعمل في دولة الكويث

مطلوب طباخين للعمل في دولة الكويث

(فرصة عمل)

مطلوب طباخين للعمل في دولة الكويث الراتب من 170 دينال الى 180 دينار كويثي بما يعادل 6500 درهم مغربي.
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1 درهم

13/2/2020
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مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية : نادلين + مشرفين على العمال

(طلب عمل)

مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية التخصصات التالية : _ نادلين عدد 20 الراتب 2300 ريال + بدل الطعام.
القسم: 

1 درهم

13/2/2020
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مطلوب مندوبين مبيعات للعمل باكبر شركة سياحة وسفر بدولة الكويث

(فرصة عمل)

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13/2/2020
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مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية

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حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅.
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12/2/2020
صورة الاعلان: لدي نسخة اصلية عمرها يفوق ال 600 سنة للمخطوطة الرائعة "دلائل الخيرات و شوارق الانوار

لدي نسخة اصلية عمرها يفوق ال 600 سنة للمخطوطة الرائعة "دلائل الخيرات و شوارق الانوار

(للبيع)

لدي نسخة اصلية عمرها يفوق ال 600 سنة للمخطوطة الرائعة "دلائل الخيرات و شوارق الانوار " التحف.
العنوان:

Alabama - المغرب

30,000 درهم

6/2/2020
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مطلوب للعمل بصالون بالكويت مصففات شعر (كوافيرات) خبرة بالتساريح و الصبغات

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مطلوب للعمل بصالون بالكويت مصففات شعر (كوافيرات) خبرة بالتساريح و الصبغات يشترط في المترشحة ان تكون .
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4/2/2020
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