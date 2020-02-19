فيلا راقية 6 أجنحة للإيجار بمدينة مراكش المغربية الساحرة

(للإيجار)
|فيلا راقية للإيجار 6 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش الساحرة بالمغرب وكالة الماسة للسياحة ترحب بكم تقدم لكم عروض السنة الجديدة والايجازات فيلات فاخرة ومميزة بغرف ماستروصالات عصرية للإيجار بمدينة #مراكش الساحرة افتح نافذتك على هذه الجنة بالأرض شقق وفيلات وقصور فخمة #المغرب وخدمات #سياحية راقية لجميع عملائنا من #الخليج المغرب جنة الله في الارض بلد سياحية درجة أولى وتضم خيارات ضخمة من #المنتجعات و #المطاعم لخدمتك تفضل معنا افضل #الاطباق و عيش #ايام جميلة لا تنسى فيلات فخمة بغرف ملكية للإيجار بمدينة م
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|chref
|التليفون:
|0672138701
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|العنوان:
|مراكش- Marrakech
مراكش ـ تانسيفت الحوز - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054097
5,500 درهم
15,000 درهم
7,500 درهم
5,000 ريال
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