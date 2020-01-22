فيلا راقية للإيجار 5 غرف ماستر عصرية بمدينة مراكش المغربية الساحرة

شرف وكالة الماسة ان تقدم الي زبنائها الكرام مجموعة من الفلل والشقق المفروشة الفاخرة والآمنة في مراكش للإيجار اليومي ولقضاء عطلة أحلامكم في أمتع الظروف . تتكون الفلل من 2 الي 22 غرفة و الشقق من 1 غرفة الي 3 غرف كما نضع رهن اشارتكم مجموعة من الخدمات المجانية +استقبال في المطار. +طاقم محترف من الطباخين والخادمات +سواق رهن الإشارة 24/24 +مواكبة الزبون وتتبع ادق التفاصيل منذ يوم الوصول الي يوم المغادرة وكالة الماسة العقارية التي تسهر علي راحتكم وتسعي لتوفير أحسن الخدمات لقضاء 00212672138701